В Архангельске открылся первый в области воздушно-десантный комплекс по подготовке парашютистов
Воздушно-десантный комплекс представляет группу снарядов для подготовки первого прыжка с парашютом для новичков, а также для тех, кто совершенствует свои навыки. Это важно, поскольку от правильного поведения человека в воздухе зависит его жизнь. Снаряды помогают подготовиться к самому прыжку, полету и приземлению.
На открытой площадке расположен макет самолета Ан-2, так как чаще всего именно с него совершают прыжок с парашютом. Парашютистов подвешивают, имитируя снижение на парашюте, отрабатывают действия для правильного разворота по ветру, приготовления к приземлению. Также здесь можно отрабатывать действия при внештатных ситуациях, к примеру, когда отказал или частично отказал купол.
Комплекс открыт на базе центра патриотического воспитания "Орден". Курсанты клуба и активисты движения проходят подготовку и совершают прыжки в Вологодском аэроклубе.
Одновременно проходить обучение на площадке могут 30 человек под руководством опытных парашютистов-инструкторов.
Комплекс построен на средства гранта областного конкурса проектов патриотической направленности.
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