В Североморске проходит Чемпионат Северного флота по волейболу

В спортивно-тренировочном комплексе Старт Североморска проходит Чемпионат Севфлота по волейболу.



В нем проведут 49 игр на площадках Североморска, Полярного, Гаджиево, Заполярного. Игры будут одновременно проходить в 2 дивизионах. В первом представлены объединения флотского подчинения, и впервые к ним допущена сильнейшая команда "Североморскводоканал". Во втором дивизион вошли соединения Севфлота, органы военного управления. Здесь впервые участвуют команды частей противолодочных кораблей КолФлРС, армейского корпуса, ВВС и ПВО, управления аварийно-спасательных и поисковых работ Северного флота.



Победители и призеры каждого дивизиона получат медали и кубки, в том числе переходящий кубок Командующего Севфлотом по волейболу, который достанется лучшей команде первого дивизиона. Также по результатам чемпионата сформируют состав сборной Севфлота по волейболу, который защитит спортивную часть флота на разных соревнованиях.



Напомним, что первый чемпионат был проведен в октябре 2017 г. В нем принимали участие 9 команд, проведено 36 игр.