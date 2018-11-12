В Североморске проходит Чемпионат Северного флота по волейболу

Архангельская область >> Спорт >> 12.11.2018

В спортивно-тренировочном комплексе Старт Североморска проходит Чемпионат Севфлота по волейболу.

В нем проведут 49 игр на площадках Североморска, Полярного, Гаджиево, Заполярного. Игры будут одновременно проходить в 2 дивизионах. В первом  представлены объединения флотского подчинения, и впервые к ним допущена сильнейшая команда "Североморскводоканал". Во втором дивизион вошли соединения Севфлота, органы военного управления. Здесь впервые участвуют команды частей противолодочных кораблей КолФлРС, армейского корпуса, ВВС и ПВО, управления аварийно-спасательных и поисковых работ Северного флота.

Победители и призеры каждого дивизиона получат медали и кубки, в том числе переходящий кубок Командующего Севфлотом по волейболу, который достанется лучшей команде первого дивизиона. Также по результатам чемпионата сформируют состав сборной Севфлота по волейболу, который защитит спортивную часть флота на разных соревнованиях.

Напомним, что первый чемпионат был проведен в октябре 2017 г. В нем принимали участие 9 команд, проведено 36 игр.





Рекомендуем по теме:

"Александр Ортаковский" вернулся в Северодвинск после учений

В Североморске подготовили трассу для военных командных соревнований "Заполярный рубеж"

Парадные расчеты прошли по Североморску

В НАО проходит региональный турнир по волейболу среди школьных команд

Североморские школьники побывали в управлении аварийно-спасательных и поисковых работ Северного флота

В Мурманске спущен на воду спасательный катер нового поколения


В Северодвинске сложилась тяжелая экологическая обстановка

В Архангельске хотят открыть необычный музей

За присвоение имен великих людей аэропортам будут платить собственники

При поддержке Центра занятости 14 безработных жителей НАО открыли собственное дело в 2018 г

В Карелии выплаты нынешним пенсионерам увеличатся в 2019 г. на 7%

Скидочной картой "Забота" в Череповце теперь могут пользоваться студенты дневной формы обучения

В Устюженском краеведческом музее открылась выставка "Резное и расписное дерево"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета