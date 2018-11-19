В Североморске наградили победителей чемпионата Северного флота по волейболу

Командующий адмирал Н. Евменов поздравил участников турнира и победителей, которыми стали волейболисты ВВС и ПВО Севфлота. Они получили переходящий кубок.



Чествование победителей состоялось в универсальном спортивном комплексе "Старт" Североморска. Здесь завершился чемпионата по волейболу между командам Северного флота.



Подводя итоги, Н. Евменов отметил, что командный вид спорта волейбол помог военнослужащим чувствовать себя более уверенно в служебной деятельности и повседневной жизни. Особенно адмирал отметил чемпионов - команду объединения ВВС и ПВО Севфлота под названием "Гроза".



Серебряным призером стала команда Кольской флотилии "Альбатрос", бронзовыми – местная команда "Североморскводоканал".



В турнире были задействованы площадки Североморска, Полярного, Гаджиево, Заполярном, где за неделю состоялись 49 игр в 2 дивизионах. Из первого дивизиона можно отметить команду флотской столицы "Североморскводоканал", которая впервые участвовала в соревнованиях и показала очень достойный результат.