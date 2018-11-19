В Североморске наградили победителей чемпионата Северного флота по волейболу

Архангельская область >> Спорт >> 19.11.2018

Командующий адмирал Н. Евменов поздравил участников турнира и победителей, которыми стали волейболисты ВВС и ПВО Севфлота. Они получили переходящий кубок.

Чествование победителей состоялось в универсальном спортивном комплексе "Старт" Североморска. Здесь завершился чемпионата по волейболу между командам Северного флота.

Подводя итоги, Н. Евменов отметил, что командный вид спорта волейбол помог военнослужащим чувствовать себя более уверенно в служебной деятельности и повседневной жизни. Особенно адмирал отметил чемпионов - команду объединения ВВС и ПВО Севфлота под названием "Гроза".

Серебряным призером стала команда Кольской флотилии "Альбатрос", бронзовыми – местная команда "Североморскводоканал".

В турнире были задействованы площадки Североморска, Полярного, Гаджиево, Заполярном, где за неделю состоялись 49 игр в 2 дивизионах. Из первого дивизиона можно отметить команду флотской столицы "Североморскводоканал", которая впервые участвовала в соревнованиях и показала очень достойный результат.





Рекомендуем по теме:

В Североморске проходит Чемпионат Северного флота по волейболу

В Североморске прошла конференция "11 Феодоритовские чтения Романовы на Мурмане"

"Александр Ортаковский" вернулся в Северодвинск после учений

В Североморске подготовили трассу для военных командных соревнований "Заполярный рубеж"

Парадные расчеты прошли по Североморску

Молодежный форум "Арктика. Сделано в России" завершил работу под Архангельском


Выигрывай в игровые автоматы в казино Вулкан, играя бесплатно на avtomaty-b.com

freestate написала только что Дом Пикуля отреставрируют в Северодвинске

Сотрудники ГИМС Архангельска провели патрулирование акватории дельты Северной Двины

В Добролюбовке проведут Большой этнографический диктант

Архангельская область не хочет быть мусорным полигоном России

В Череповце объединят несколько больниц и поликлиник

V Всероссийские Беловские чтения стартовали в Вологде
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета