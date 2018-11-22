В Нарьян-Маре откроют уникальный для округа спортзал

Директор ДЮЦ Лидер А. Федотов сообщил, что открытие спортивного спортзала намечено на ближайшую субботу. Здесь пройдет турнир по мини-футболу, а его участники смогут первыми опробовать новое напольное покрытие из Швейцарии Conipur AE pure.



Ремонт в зале завешен, идут последние приготовления к открытию. Напольное покрытие с международным сертификатом федерации баскетбола FIBA позволяет проводить здесь игры по волейболу, мини-футболу, баскетболу. Благодаря промежуточному слою это покрытие обеспечивает устойчивость спортсменов, а экоматериалы - оптимальную огнестойкость.



Ремонт спортивного зала обошелся окружной казне в 9 млн руб. Финансирование проходило по соглашению с недропользователями. Изначально контракт на выполнение работ заключен в июле прошлого года с компанией "Инвестстрой", но поскольку подрядчик некачественного выполнял свои обязанности, договор был расторгнут, и по результатам проведенного тендера подрядчиком стал частный предприниматель, завершивший работы установленный в срок.