В Сыктывкаре прошел открытый чемпионат и первенство Коми по кикбоксингу

Республика Коми >> Спорт >> 27.11.2018

Турнир объединил 120 участников из 4 городов – Ухты, Сыктывкара, Воркуты и Сосногорска. Одна команда из Вуктыла приехать в столицу Коми не смогла из-за ледостава.

Спортсмены соревновались в 3 видах: фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-кик, лайт-контакт. Кикбоксеры бились со спортсменами, представляющими тайский бокс, таэквон-до, каратэ, рукопашный бой. Зрителям было на что посмотреть.

Соревнования проходили на площадке сыктывкарской ДЮСШ №2.

В категории лайт-контакт победителем стал А. Мокрушин, серебряным медалистом – М. Козлов, в фулл-контакте – В. Горшенин взял золото, Д. Юсипишин - серебро, в фулл-контакте с нижним ударом (лоу кик) золотым призером стал С. Солнцев, серебряным – И. Кабанов.

Занявшие первые и вторые места спортсмены представят Коми на кубке мира и межрегиональных соревнованиях. В начале следующего года в Череповце пройдут соревнования по Северо-западу, в Анапе в мае состоится кубок мира. У представителей республики будет неплохой шанс заявить о себе на международной арене.





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