В Череповце открылась новая спортплощадка

В сквере Гоголя официальное открыли детскую площадку стоимостью 450 тысяч руб. Эти деньги были выделены за счет гранта и от участников проекта "Команда Череповца". Сейчас на площадке работают карусели, горки, качели, расчищены площадки для прогулок с колясками.



Летом 2019 г. в сквере оборудуют еще один городок и спортплощадку для детей, на что выделят 1,5 млн руб.



Сквер Гоголя давно нуждался в перестройке. Он находится в неудачном месте, в окружении магазинов, торгующих алкоголем. Если раньше здесь собирались алкоголики для распития спиртных напитков, то теперь должны приходить физкультурники и семьи с детьми. На это надеется председатель ТОС "Первомайский" Р. Маслов.



На открытии площадки побывали депутат Гордумы Д. Даниличев и мэр Череповца Е. Авдеева, которые поблагодарили строителей за то, что в городе стало меньше мест для любителей алкоголя, и больше, для любителей здорового образа жизни. Местные жители такому соседству только рады, поскольку раньше сквер Гоголя часто становился объектом криминальной хроники.



