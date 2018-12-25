В Череповце открылась новая спортплощадка

Вологодская область >> Спорт >> 25.12.2018

В сквере Гоголя официальное открыли детскую площадку стоимостью 450 тысяч руб. Эти деньги были выделены за счет гранта и от участников проекта "Команда Череповца". Сейчас на площадке работают карусели, горки, качели, расчищены площадки для прогулок с колясками.

Летом 2019 г. в сквере оборудуют еще один городок и спортплощадку для детей, на что выделят 1,5 млн руб.

Сквер Гоголя давно нуждался в перестройке. Он находится в неудачном месте, в окружении магазинов, торгующих алкоголем. Если раньше здесь собирались алкоголики для распития спиртных напитков, то теперь должны приходить физкультурники и семьи с детьми. На это надеется председатель ТОС "Первомайский" Р. Маслов.

На открытии площадки побывали депутат Гордумы Д. Даниличев и мэр Череповца Е. Авдеева, которые поблагодарили строителей за то, что в городе стало меньше мест для любителей алкоголя, и больше, для любителей здорового образа жизни. Местные жители такому соседству только рады, поскольку раньше сквер Гоголя часто становился объектом криминальной хроники.

 





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