Мурманские моржи готовятся к Кубку Арктики

Для того чтобы опуститься в ледяную воду нужна не только закалка, но и сила воли. Мурманские моржи даже в полярную ночь бодрятся с помощью воды.



На Семеновском озере Мурманска уже в 7 утра можно встретить моржей. Они уверены, что ледяная вода очищает мысли, дает заряд энергии и бодрости, укрепляет иммунитет.



Организация "Морж" существует в Мурманске 53 года. Сегодня она насчитывает 300 любителей купания в ледяной воде. Большая часть из них готовится к состязаниям по ледяному плаванию – 3-му Чемпионату мира, первому Кубку Арктики (здесь от Мурманска участвовать будут 50 спортсменов). Участники уже активно готовятся, тренируются, поскольку только в Чемпионате мира по ледяному плаванию заявлены на сегодняшний день 24 страны. 70 спортсменов зарегистрировались на официальном сайте соревнований. Оба чемпионата намечены на март и пройдут на Семеновском озере, поэтому местным моржам грех не воспользоваться родной площадкой и поддержкой родных и близких.



Напомним, что регистрация участников продлится до 15 января.

