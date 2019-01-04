Мурманские моржи готовятся к Кубку Арктики

Мурманская область >> Спорт >> 04.01.2019

Для того чтобы опуститься в ледяную воду нужна не только закалка, но и сила воли. Мурманские моржи даже в полярную ночь бодрятся с помощью воды.

На Семеновском озере Мурманска уже в 7 утра можно встретить моржей. Они уверены, что ледяная вода очищает мысли, дает заряд энергии и бодрости, укрепляет иммунитет.

Организация "Морж" существует в Мурманске 53 года. Сегодня она насчитывает 300 любителей купания в ледяной воде. Большая часть из них готовится к состязаниям по ледяному плаванию – 3-му Чемпионату мира, первому Кубку Арктики (здесь от Мурманска участвовать будут 50 спортсменов). Участники уже активно готовятся, тренируются, поскольку только в Чемпионате мира по ледяному плаванию заявлены на сегодняшний день 24 страны. 70 спортсменов зарегистрировались на официальном сайте соревнований. Оба чемпионата намечены на март и пройдут на Семеновском озере, поэтому местным моржам грех не воспользоваться родной площадкой и поддержкой родных и близких.

Напомним, что регистрация участников продлится до 15 января.





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