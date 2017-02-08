Олег Поляков: «Прививать здоровый образ жизни необходимо с раннего детства»
Башкортостан издавна считался республикой спорта. Хоккей был сильной стороной страны. Об этом свидетельствует история развития местного клуба «Салават Юлаев», который является первым сильнейшим и победоносным спортивным коллективом в стране. Регулярное участие в состязании за Кубок Гагарина, показательные матчи с казанским клубом «АК Барс» стали классическим примером того, как нужно побеждать в состязаниях. Подобные игры неоднократно собирали полную арену голодных зрителей и болельщиков клуба.
Относительно футбола, в стране также отмечается значительный подъем. Клуб «Уфа» уже успел стать местной достопримечательностью, в течение многих лет он участвует в Премьер-Лиге в Российской Федерации. Футболисты усиленно тренируются и стараются показать хороший результат.
В целом, регион продолжает воспитывать молодое поколение, уже вышли в мир более десятка олимпийских чемпионов в самых разных спортивных секциях. Сейчас в Башкортостане продолжается строительство новых спортивных объектов, и активно используются старые здания, создаются отличные условия для развития молодежи.
История развитие каратэ в Башкортостане
Известное в восточном мире каратэ-до возникло в стране еще в прошлом веке под конец 80-х годов. Одним из первых основателей клуба являлся Юрий Геннадиевич Баранов. На сегодня он вступил на должность главы федерацию. Благодаря его влиянию и работе было сформировано огромное количество профессиональных спортсменов, выпускались целые поколения приверженцев спорта, из дверей клуба выходили и обычные любители боевых искусств.
Спортивный клуб носил название «Аякс», а Юрий Баранов был главным тренером. Система работы клуба послужила основой создания нынешней федерации. Прошло много лет, и только в 2003 году в городе Уфа открылась Региональная Детско-Юношеская Общественная Организация. Ранее название звучало так: «Федерация Киокушинкая карате-до». В том же году башкирская федерация стала частью всероссийской и начала плодотворное сотрудничество по улучшению программ активного воспитания молодого пополнения.
Развитие Федерации не обошлось без участия председателя попечительского совета Лилии Михайловны; других участников: Олега Полякова, Сергея Зотова, Павла Асеева, Радмира Баязитова.
Олег Поляков – приверженец боевых искусств и преданный последователь
Не менее важную роль в создании и развитии боевых искусств в республике сыграл Поляков Олег Владимирович. Несмотря на собственный уфимский бизнесмен и занимание руководящей должности, работу с рядом крупных структурных организаций региона, продолжает находить время для спорта. Он открыл для себя занятия спортом еще в далеком детстве и с тех пор не оставляет ежедневные тренировки. Сейчас бизнесмен входит в попечительский совет Федерации. Благодаря его участию в молодежных движения региона и популяризации здоровой спортивной жизни, за последние годы ситуация значительно изменилась.
Особое внимание в Федерации спорта уделяется подрастающему поколению, детям разной возрастной категории. Ребята из неблагополучных семей, необустроенные сироты, подростки с психологическими проблемами, трудные дети получают полноценную поддержку. Федерация направляет все силы на их систематическое привлечение к спортивной жизни. Спорт позволит в будущем воспитать правильные моральные качества, взрастит силу духа и волю к победе. Организация не оставляет надежду снизить и полностью избавить таких детей от отрицательного давления окружающей среды.
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