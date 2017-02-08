Олег Поляков: «Прививать здоровый образ жизни необходимо с раннего детства»

Башкортостан издавна считался республикой спорта. Хоккей был сильной стороной страны. Об этом свидетельствует история развития местного клуба «Салават Юлаев», который является первым сильнейшим и победоносным спортивным коллективом в стране. Регулярное участие в состязании за Кубок Гагарина, показательные матчи с казанским клубом «АК Барс» стали классическим примером того, как нужно побеждать в состязаниях. Подобные игры неоднократно собирали полную арену голодных зрителей и болельщиков клуба.



Относительно футбола, в стране также отмечается значительный подъем. Клуб «Уфа» уже успел стать местной достопримечательностью, в течение многих лет он участвует в Премьер-Лиге в Российской Федерации. Футболисты усиленно тренируются и стараются показать хороший результат.



В целом, регион продолжает воспитывать молодое поколение, уже вышли в мир более десятка олимпийских чемпионов в самых разных спортивных секциях. Сейчас в Башкортостане продолжается строительство новых спортивных объектов, и активно используются старые здания, создаются отличные условия для развития молодежи.



История развитие каратэ в Башкортостане

Олег Поляков – приверженец боевых искусств и преданный последователь