Криштиану Роналду выиграл первый трофей в Италии

>> Спорт >> 17.01.2019

“Ювентус” обыграл “Милан” в Суперкубке.

16 января в Саудовской Аравии новая команда Криштиану Роналду завоевала первый трофей сезона. В матче за Суперкубок традиционно встречаются чемпион и обладатель Кубка прошлого сезона. В Италии оба прошлогодних трофея ушли в копилку “Ювентуса”, поэтому за первый титул 2019 сыграл финалиста Кубка страны - “Милан”.

“Старая синьора” фаворит сезона в Италии. “Юве” оторвался от второго места на 9 очков и уверенно идет к очередному чемпионскому титулу. Накануне матча главный тренер “Милана” Дженнаро Гаттузо, как это принято в футбольном мире, нахваливал главную звезду будущего соперника. Экс-футболист назвал Роналду “идеальной машиной”. Португалец был готов продемонстрировать класс еще в первом тайме, но мяч после удара слету ушел выше ворот.

“Милану” пришлось туго перед перерывом. “Юве” полностью завладел инициативой и систематически оказывал давление на оборону красно-черных. “Милан” выстоял, пару раз огрызнувшись у ворот Войцеха Щесны. В перерыве Гаттузо внес ключевые изменения в игру своей команды. “Милан” опасно убегал в контратаки и выглядел лучше “Ювентуса”. Ни одна из вылазок к чужим воротам не увенчалась голом, хотя зрители в Джидде даже услышали звон перекладины. Всё решила атака “Юве” на 61 минуте. Миралем Пьянич выполнил идеальную подачу из-за пределов штрафной, на которой из глубины откликнулся Криштиану Роналду. Португалец переправил мяч аккурат между рук голкипера Доннаруммы - 1:0.

В оставшееся время “Милан” не создал убойных моментов и не смог переломить игру. Судьба окончательно решилась на 73 минуте, когда за грубый фол в центре поля был удален Кессиэ. На последних минутах “Милан” требовал пенальти, но арбитр отказался рассматривать эпизод с помощью системы VAR.

“Ювентус” одержал стилистически привычную для себя победу. Без лишних энергозатрат и эмоций “старая синьора” завоевала восьмой Суперкубок в истории клуба. Безусловно, день стал примечательным для Криштиану Роналду, перешедшего в Турин только этим летом. Первый трофей в новой команде чрезвычайно важен, но все знают, что настоящая цель “Юве” Лига Чемпионов. 20 февраля итальянцы отправятся на выезд в Мадрид. Соперником “старой синьоры” в 1/8 стал “Атлетико” Диего Симеоне - сложная и неуступчивая команда.

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