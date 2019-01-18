Всемирный день снега отметят в Кировске

Мурманская область >> Спорт >> 18.01.2019

С 2012 г. по инициативе FIS (Международной федерации лыжного спорта) отмечают Всемирный день снега. Дата проведения плавающая, но она обязательно выпадет на выходной январский день. В этот день проводятся снежные фестивали для детей и взрослых. В Кировске день снега отметят 20 января на северном склоне курорта "Большой Вудъявр". После Кировска эстафета пройдет к другими городам Мурманской области.

В Кировске участникам предстоит сыграть в не самый зимний вид спорта – футбол. Также зрители увидят показательные номера фристайлеров и лыжную эстафету. Из города до локации праздника можно будет доехать на автобусах №104, 2018, 102, 12, 131 до ост. "Конечная улица Олимпийская".

Мероприятия нагнуться в 12.00 с торжественного открытия, затем пройдет лыжная гонка, откроется молодежная дискуссионная площадка. Затем зрители увидят параллельный слалом, зимний футбол, выступления фристайлистов. Победителей наградят в 13:30.

Напомним, что в 2019 г. День снега проведут в 40 регионах страны, а участие в нем примут свыше 10 тыс. человек.





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