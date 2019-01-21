В Североморск съехались "звезды" советского и российского хоккея

Мурманская область >> Спорт >> 21.01.2019

Флотская столица снова стала местом сбора любителей хоккея. Сюда приехали призеры и победители чемпионатов мира, Олимпийских игр В. Каменский, А. Касатонов, А. Коваленко, А. Кожевников, С. Федоров, которые приняли участие в матче с командой штаба Севфлота "К-21". Игра носила товарищеский характер, а перед ее началом участников и зрителей поприветствовал губернатор Мурманской области М. Ковтун.

В команду "звезд" хоккея попал губернатор Московской области А. Воробьев, чемпионка мира по боксу Н. Рогозина, которые, как оказалось, в хоккей играть имеют. Капитаном местной команды стал командующий Севфлотом Н. Евменов.

Болельщики насладились поединком, а также выставкой военной техники, на которой были и легендарные танки Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-100, пусковые установки ЗРК С-300 "Фаворит" и ЗРПК "Панцирь С-1". Особенно зрителей привлекла ароматная гречневая каша с тушенкой, приготовленная в полевой кухне, и горячий чай.

Матч длился 30 мин и закончился прогнозируемым поражением команды "К-21"со счетом 3:5. Далее зрители смогли услышать песни Д. Майданова и увидеть выступление фигуристок А. Делевой и У. Корюковой.





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