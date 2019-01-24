Глава Карелии предложил развивать скандинавскую ходьбу

Республика Карелия >> Спорт >> 24.01.2019

Глава республики А. Парфенчиков принял участие в заседании зампредседателя правительства РФ О. Голодец, где обсуждалась физкультура для старшего поколения.

Доклад о развитии скандинавский ходьбы в Карелии вызвал интерес у присутствующих. Сейчас рассматривается вопрос о включении скандинавской ходьбы в реестр видов спорта России. Это поспособстсвует популяризации новой для многих дисциплины, особенно среди людей пожилого возраста, которым нужно больше ходить и меньше бегать, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

Карелия расшивает скандинавскую ходьбу 15 лет. 10 тыс. человек занимаются ее регулярно. В республике даже разработана концепция развития этого вида физкультуры, а тренеры Школы ScandiKarjala проходят обучение и получают сертификаты ассоциации скандинавской ходьбы, представителя INWA в России. В прошлом году Фонд Karjala и правительство Карелии организовали фестивали ScandiKarjala, а в этом планируется проведение второго Международного фестиваля по скандинавской ходьбе на Онежском озере.





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