Череповчан приглашают на "Зимнюю энергию молодых"

Программа мероприятий включает экстрим-марафон, лыжные гонки и катания на собачьих упряжках.



В Череповце готовятся сразу 2 спортивных праздника: "Зимняя энергия молодых" 2 февраля и "Лыжня России" – 9 февраля.



Первый праздник состоит из забега в валенках, конкурсов, эстафет, семейных забав и интерактивных квестов. Всех желающих ждут в субботу к 13:00 на площади Молодежи. Праздник будет коротким – всего 2 часа. Помимо официальной программы будет и неофициальная на катке, где мастер-класс проведут хоккеисты, и на горках, где покажут свое умение сноубордисты.



Массовые забеги лыжников пройдут через неделю в рамках "Лыжни России" на 3 площадках - стадионе за "Аксоном", за ул. Олимпийской, на трассе ФОК фанерно-мебельного комбината. В Зашекснинском районе забег начнется в 11.15, в Заречье - в 9:00, в Северном районе - в 10:00 на дистанции — 1 или и 2 км. Участие могут принять все желающие.



Мэр Череповца Е. Авдеева выразила надежду, что две недели подряд череповчанам будет где и как развлечься без вреда для здоровья.