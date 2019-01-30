Череповчан приглашают на "Зимнюю энергию молодых"

Вологодская область >> Спорт >> 30.01.2019

Программа мероприятий включает экстрим-марафон, лыжные гонки и катания на собачьих упряжках.

В Череповце готовятся сразу 2 спортивных праздника: "Зимняя энергия молодых" 2 февраля и "Лыжня России" – 9 февраля. 

Первый праздник состоит из забега в валенках, конкурсов, эстафет, семейных забав и интерактивных квестов. Всех желающих ждут  в субботу к 13:00 на площади Молодежи. Праздник будет коротким – всего 2 часа. Помимо официальной программы будет и неофициальная на катке, где мастер-класс проведут хоккеисты, и на горках, где покажут свое умение сноубордисты. 

Массовые забеги лыжников пройдут через неделю в рамках "Лыжни России" на 3 площадках - стадионе за "Аксоном", за ул. Олимпийской, на трассе ФОК фанерно-мебельного комбината. В Зашекснинском районе забег начнется в 11.15, в Заречье - в 9:00, в Северном районе - в 10:00 на дистанции — 1 или и 2 км. Участие могут принять все желающие. 

Мэр Череповца Е. Авдеева выразила надежду, что две недели подряд череповчанам будет где и  как развлечься без вреда для здоровья.





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