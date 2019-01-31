В Архангельской области построят два крупных спортивных объекта

Архангельская область >> Спорт >> 31.01.2019

В феврале Минспорта РФ намерено подписать соглашение с Архангельской областью на строительство 2 крупных спортобъектов в 2019 г. На них будут выделены деньги из федеральной казны.

В 2018 г. агентство по спорту региона подготовило заявку на выделение средств на строительство ФОК в округе Варавино-Фактория и уличного скалодрома в Северодвинске. Заявка получила одобрение, в чем огромная заслуга губернатора Архангельской области И.  Орлова, регионального правительства и федераций видов спорта. Скалодром и ФОК включены в  проект "Спорт – норма жизни" в рамках нацпроекта Поморья "Демография".

Финансирование поступит из федеральной, областной и муниципальной казны в общем сложности на 200 млн руб. Выделение денег будет проходить по федеральной программе развития физкультуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг. Вклад облбюджета пройдет в рамках облпрограммы патриотического воспитания, развития физкультуры, туризма, повышение эффективности молодежной политики Архангельской области.

На ФОК потребуется 170 млн руб., на скалодром – 30 млн руб.





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