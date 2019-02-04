Киевлянин Денис Шафриков стал чемпионом первого WPT Russia

В Российской Федерации 27 января, завершился четырехдневный этап WorldPokerTour Russia 2019 (Мировой покерный тур Россия), который проходил с 18 января в «Казино Сочи» на побережье Черного моря. Как сообщает сайт AzartBook, чемпионом этого престижного турнира, который проводился в России впервые, стал профессиональный игрок, 40-летний киевлянин Денис Шафиков, выигравший 16,8 млн руб (240 тысяч долларов), а также билет на турнир Чемпионов WPT за 15 тыс долл.



За основной приз WorldPokerTour Russia игроки боролись четыре дня, а в финале сошлись шесть спортсменов - Денис Шафиков, белорус и четверо россиян. Украинец смог превзойти всех своих главных соперников и одержал блестящую победу в турнире.



«Сейчас меня просто переполняет чувство радости. Путь к этой тяжелой победе был долгим, так как я еще ни разу не побеждал в таких турнирах. В финале World Poker Tour Russia были очень достойные соперники», 0 сказал Шафиков после блестящей победы.



Результаты финала WPT Russia:



Денис Шафиков (Украина) 16,8 млн руб (240 000$)



Алексей Гортиков (Россия) 11,27 млн руб (161 000$)



Евгений Контюш (Беларусь) 7,288 млн руб (104 117$)



Николай Фаль (Россия) 5,25 млн руб (75 000$)



Михаил Галицкий (Россия) 4,13 млн руб (59 000$)



Олег Павлючук (Россия) 3,36 млн руб (48 000$)

