XIII лыжный фестиваль на "Лямпиада" пройдет в Коми

"Лямпиада" состоится в Коми 13-й раз. Это республиканский фестиваль на лызях, лямпах, гоночных и охотничьих лыжах на призы исполкома и общественного движения "Коми войтыр". Он стартует 16 марта в с. Большелуг (Корткеросский район) и обещает собрать несколько тысяч зрителей.



Оргкомитет фестиваля недавно обсудил организационные вопросы мероприятия. "Лямпиада" объединит праздничную, культурную и лыжную соревновательную программы. С 2018 г. спортивная часть проходит по обновленным правилам, так как бег на лямпах стал официальным национальным видом спорта в Коми.



В соревнованиях могут участвовать дети от 6 лет. В программе забеги разных возрастных групп на разные дистанции и гонки на лызях и лямпах. Участники последних видов должны иметь койбель вместо лыжных палок и выступать в лазах (национальных охотничьих жилетах). Праздник имеет национальную "окраску", поэтому его любят за колоритность и зрелищность.



Победители определяются в личном зачете в каждой возрастной группе. Также определяют лучшую "Самую спортивную семью".