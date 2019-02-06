XIII лыжный фестиваль на "Лямпиада" пройдет в Коми

Республика Коми >> Спорт >> 06.02.2019

"Лямпиада" состоится в Коми 13-й раз. Это республиканский фестиваль на лызях, лямпах, гоночных  и охотничьих лыжах на призы исполкома  и общественного движения "Коми войтыр". Он стартует 16 марта в с. Большелуг (Корткеросский район) и обещает собрать несколько тысяч зрителей.

Оргкомитет фестиваля недавно обсудил организационные вопросы мероприятия. "Лямпиада" объединит праздничную, культурную и  лыжную соревновательную программы. С 2018 г. спортивная часть проходит по обновленным правилам, так как бег на лямпах стал официальным национальным видом спорта в Коми.

В соревнованиях могут участвовать дети от 6 лет. В программе забеги разных возрастных групп на разные дистанции и гонки на лызях и лямпах. Участники последних видов должны иметь койбель вместо лыжных палок и выступать в лазах (национальных охотничьих жилетах). Праздник имеет национальную "окраску", поэтому его любят за колоритность и зрелищность.

Победители определяются в личном зачете в каждой возрастной группе. Также определяют лучшую "Самую спортивную семью".





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