Лыжников Карелии приглашают на марафон в Калевалу

На середину марта в Карелии запланировано проведение лыжного марафона "Карельская сотня", маршрут которого будет проходить по тайге Калевала.



Жителей республики приглашают принять участие в лыжном марафоне. Спортсменов ждет 100 км непрерывной лыжни по тайге в окружении фантастических природных пейзажей.



Гонка проводится каждый год в разгар сезона. В этом году она стартует 17 марта. Это будет девятая по счету лыжная гонка. Лыжники не только смогут поправить свое здоровье, получить заряд позитивных эмоций от земель эпохальной Калевалы, белоснежных озер, холмов, но и получить медали.



В дикой природе организаторы обещают установиться 4 пункта питания, где можно будет погреться у костра, выпить горячего чая и перекусить, а у финишной черты лыжников будет ждать праздничный банкет с церемонией награждения.



Напомним, что участниками лыжного марафона можно стать только после 18 лет, поскольку дорога будет тяжелой. Верхний предел возраста участников – 80 лет. Для участия нужна предварительная регистрация.