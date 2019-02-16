В Мурманске стартует проект "Родной двор - родной город"

17 февраля стартует 6-й сезон традиционного для Мурманска проекта "Родной двор - родной город". Это спортивный праздник, который пройдет у дома №10 по ул. Маклакова. Дворовые соревнования проведут на обновленных спортплощадках.



Открытие спортивного праздника привяжут к зимним видам спорта - хоккею, керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам. В соревнованиях могут участвовать все желающие. В программе: эстафеты и спортивно-развлекательные аттракционы, выступления спортсменов и артистов, личные и командные конкурсы. По итогам командных состязаний определят лучших участников и наградят призами, а рекордсмены по итогам сезона будут награждены дипломами и призами.



В проекте будет участвовать Центр тестирования ГТО, а его сотрудники будут показывать упражнения, входящие в ГТО комплекс и предлагать желающим показать свои силы.



В последние годы в Мурманске введены в эксплуатацию 136 спортивных площадок и детских с искусственным покрытием, тренажерами на базе гимназий и школ, во дворах, скверах.



Дворовые соревнования будут проводить каждое воскресенье.