В Мурманске стартует проект "Родной двор - родной город"

Мурманская область >> Спорт >> 16.02.2019

17 февраля стартует 6-й сезон традиционного для Мурманска проекта "Родной двор - родной город".  Это спортивный праздник, который пройдет у дома №10 по ул. Маклакова. Дворовые соревнования проведут на обновленных спортплощадках.

Открытие спортивного праздника привяжут к зимним видам спорта - хоккею, керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам. В соревнованиях могут участвовать все желающие. В программе: эстафеты и спортивно-развлекательные аттракционы, выступления спортсменов и артистов, личные и командные конкурсы. По итогам командных состязаний определят лучших участников и наградят призами, а рекордсмены по итогам сезона будут награждены дипломами и призами.

В проекте будет участвовать Центр тестирования ГТО, а его сотрудники будут показывать упражнения, входящие в ГТО комплекс и предлагать желающим показать свои силы.

В последние годы в Мурманске введены в эксплуатацию 136 спортивных площадок и детских с искусственным покрытием, тренажерами на базе гимназий и школ, во дворах, скверах.

Дворовые соревнования будут проводить каждое воскресенье.





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