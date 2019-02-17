"Лыжня России" в Сыктывкаре опоздала на две недели

Массовое мероприятие прошло в Сыктывкаре только вчера, хотя должно было пройти на 2 недели раньше.



На лыжной базе "Спортивная" городские жители присоединились к всероссийской акции. Зампред правительства Коми Н. Михальченкова, мэр Сыктывкара В. Козлов пожелали участникам хорошего настроения, здоровья и удачи. С приветственной речью также выступил замглавы администрации В. Скрынник и директор ДЮСШ К. Шаргородский.



Первыми вышли на старт воспитанники спортшкол, которые преодолели 5 км. Потом стартовали дошколята на дистанции 500 м. Затем на лыжню вышли VIPы (представители власти, директора организаций), а после этого стартовали студенты и школьники.



Спортакция проходила под анимационную программу, а те, кто не бежал, могли согреться горячей кашей и чаем. В завершении мероприятия спортсмены получили сувениры с символикой "Лыжни России", независимо от того, какими по счету они пересекли финишную ленту. Маленькие ученики (до 8 лет), которых было около 150 человек, помимо грамот получили сладкие призы и шапочки с символикой "Лыжни России".