"Лыжня России" в Сыктывкаре опоздала на две недели
Массовое мероприятие прошло в Сыктывкаре только вчера, хотя должно было пройти на 2 недели раньше.
На лыжной базе "Спортивная" городские жители присоединились к всероссийской акции. Зампред правительства Коми Н. Михальченкова, мэр Сыктывкара В. Козлов пожелали участникам хорошего настроения, здоровья и удачи. С приветственной речью также выступил замглавы администрации В. Скрынник и директор ДЮСШ К. Шаргородский.
Первыми вышли на старт воспитанники спортшкол, которые преодолели 5 км. Потом стартовали дошколята на дистанции 500 м. Затем на лыжню вышли VIPы (представители власти, директора организаций), а после этого стартовали студенты и школьники.
Спортакция проходила под анимационную программу, а те, кто не бежал, могли согреться горячей кашей и чаем. В завершении мероприятия спортсмены получили сувениры с символикой "Лыжни России", независимо от того, какими по счету они пересекли финишную ленту. Маленькие ученики (до 8 лет), которых было около 150 человек, помимо грамот получили сладкие призы и шапочки с символикой "Лыжни России".
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