Фестиваль скандинавской ходьбы "Scandi Karjala. Легенды Гипербореи" в Петрозаводске собрал 300 спортсменов

Соревнования предполагали прохождение маршрута протяженностью 8 км, который проходил вдоль Онежской набережной.



Петрозаводск принял второй фестиваль скандинавской ходьбы, на который приехали 300 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Орловской, Мурманской, Московской, Воронежской, Тульской, Ярославской, Волгоградской, Ленинградской областей, Чувашии.



С приветственным словом на открытии выступила зампремьер-министра регионального правительства по соцвопросам Л. Подсадник, которая сообщила, что северную ходьбу недавно признали официальным видом спорта. Министерство спорта России внесло скандинавскую ходьбу в перечень видов спорта, которые есть в наличии в России.



По итогам соревнований победителями стали И. Маркова и М. Руденко из Петербурга, петрозаводчанка О. Бородулина среди женщин, С. Митин из Петербурга, П. Романов и А. Кувайков из Петрозаводска среди мужчин. Они получили медали из шунгита на льняной ленте, призы от партнеров и спонсоров. Остальные участники получили сувениры. Всех угостили национальной калиткой и чаем из кипрея.



Завершилось мероприятие Маршем здоровья на 2 км.