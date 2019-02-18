Фестиваль скандинавской ходьбы "Scandi Karjala. Легенды Гипербореи" в Петрозаводске собрал 300 спортсменов

Республика Карелия >> Спорт >> 18.02.2019

Соревнования предполагали прохождение маршрута протяженностью 8 км, который проходил вдоль Онежской набережной.

Петрозаводск принял второй  фестиваль скандинавской ходьбы, на который приехали 300 участников из Санкт-Петербурга, Москвы,  Орловской, Мурманской, Московской, Воронежской, Тульской, Ярославской, Волгоградской, Ленинградской областей, Чувашии.

С приветственным словом на открытии выступила зампремьер-министра регионального правительства по соцвопросам Л. Подсадник, которая сообщила, что северную ходьбу недавно признали официальным видом спорта. Министерство спорта России внесло скандинавскую ходьбу в перечень видов спорта, которые есть в наличии в России.

По итогам соревнований победителями стали И. Маркова и М. Руденко из Петербурга, петрозаводчанка О. Бородулина среди женщин, С. Митин из Петербурга, П. Романов и А. Кувайков из Петрозаводска среди мужчин. Они получили медали из шунгита на льняной ленте, призы от партнеров и спонсоров. Остальные участники получили сувениры. Всех  угостили национальной калиткой и чаем из кипрея.

Завершилось мероприятие Маршем здоровья на 2 км.





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