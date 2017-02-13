В Череповце прошли ледовые автогонки

Череповецкий стадион "Адреналин" впервые принял 2-й этап Кубка России по ледовым автогонкам. В соревнованиях приняли участке 19 спортсменов из Вологды, Москвы, Татарстана, Чувашской республики, Саратовской и Костромской областей, Санкт-Петербурга и Череповца.



А. Шлямин из Чебоксар в гонке участвовал впервые. Он отметил интересную по сложности трассу и отличный теплый прием местных зрителей.



Участников разделили на виде группы по объемам двигателей их авто: 1400 и 1600. А. Шлямин на Калине был заявлен в классе 1600, но гонщика уже на старте ждала неприятность - не включилась передача, но адреналин дал возможность продолжить гонку.



С. Потапков, организатор состязаний и 5-кратный чемпион страны по авторалли, рассказал, что ледовые гонки несколько отличаются от трековых. Например, трассы более извилистые, чем треки, а стартовая решетка такая же как на кольцевых гонках. Стартовая позиция гонщика во втором заезде зависит от финиша на перовом. В каждой группе всего три заезда, а автомобили делают 5 кругов.



Все гонщик изначально в одинаковых условиях. Машины взвешивают вместе с гонщиками, класс также у всех одинаковый - монопривод. На гонках в Череповце все автомобили были переднеприводные, за исключением ВАЗ-2107, но на прямых поворотах она переднеприводным ни в чем не уступает, хотя и проигрывает в других поворотах.



Ледовые гонки опасны, поэтому без инцидентов не обошлось. В этот раз спортсмен Л. Устюжанин из Череповца, перевернулся на крышу, но все закончилось благополучно.



Итог соревнований: в классе 1600 победу одержал Д. Юрченко из Вологды, вторым стал А. Климашин из Москвы, третьим - также москвич М. Тягунов. В классе 1400 победу одержал самарец В. Староверов, второе место досталось А. Клокову из Саратова, а бронза ушла Г. Бурлуцкому из Санкт-Петербурга.