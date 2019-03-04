"Главный трофей В?рсы" остался в Усть-Вымском районе

В с. Кожмудор прошел молодежный спортивно-культурный праздник "Главный трофей В?рсы". Он проходил пятый раз, и в этом году собрал 10 команд из Архангельской области и Коми.



За трофеи лесного духа из мифологии боролись представители Удорского, Княжпогостского, Прилузского, Усть-Вымского районов, Усинска, Архангельской области.



Соревнования включали 3 этапа. Творческий состоял из визитки, знакомства с историей, обычаями, традициями малой родины. Задобрить Вэрсу (хозяина леса) участники пытались подарками, сделанными своими руками.



Второй этап – препятствия, охотничье мастерство (метание аркана в ловле оленей, гирьки через баньку, бег на лямпах). Самым зрелищным и трудным стало покорение сугробов - командная эстафета на упрямство и скорость.



Победителем стала команда из с. Кожмудор "От г?ра", "серебро" досталось турцентру г. Микунь, "бронза" - команде с. Айкино.



Л. Туева, руководитель команды-победителя и организатор праздника, рассказала, что турнир стал межрегиональным, а к подготовке Усть-Вымский район подошел очень серьезно. Это и стало главной причиной победы в соревнованиях.