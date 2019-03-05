Турнир по греко-римской борьбе прошел в Мурманске

Мурманская область >> Спорт >> 05.03.2019

Традиционные соревнования памяти первого городского тренера по греко-римской борьбе  С. Окуличева прошли в столице Заполярья. В них участвовали 110 ребят  11-13 лет. 

На торжественном открытии побывали зампредседателя Совета депутатов Мурманска И. Морарь, президент федерации спортборьбы Мурманска и мастер спорта СССР А. Горельцев. 

Подростки соревновались в своих номинациях, а призы вручались отдельно по каждой. В категории "Лучшая техника" победил П. Петров, звание "Лучшего борца" досталось К. Алиеву из Оленегорска. "Лучшим судьей" стал мурманчанин Л. Турушев, а специальная медаль "За волю к победе" досталась А. Комиссарову из Снежногорска. 

В командном зачете награждения не проводились, но лучше всех показала себя команда СШОР-13, на 2-м месте оказались парни из Оленегорска, на 3-м - команда из Снежногорска. 

Справка. С. Окуличев с 1974 г. был тренером по классической борьбе, в 1982 г. занял пост зампредседателя комитета по физкультуре и спорту в Мурманской области. В 2005 г. Окуличев стал начальником СК "Долина Уюта", был первым тренером сборной по греко-римской борьбе Мурманска.





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