9 марта в Нарьян-Маре пройдут ежегодные соревнования по кроссу на снегоходах

В столице НАО в 23-й раз пройдут соревнования по кроссу на снегоходах. Победитель получит Кубок Героя Советского Союза и РФ А. Чилингарова.



Первые гонки "Буранов" состоялись в 1997 г., а привычное название "Буран-Дей" мероприятие получило в 2010 г.



Соревнования пройдут в классах "Свободный" и "Буран". В Буране участники соревнуются в 4 группах: юниоры, женщины до 25 лет, ветераны и мужчины до 55 лет, в "Cвободном" – лица от 18 лет.



В мероприятии принимают участие А. Цыбульский, глава НАО, А. Чилингаров, заслуженный полярник России, Епископ Мезенский и Нарьян-Марский Иаков, представители Администрации НАО, делегации нефтедобывающих компаний.



Гости смогут поболеть за спортсменов и принять участие в празднике, организованном компанией "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга". В качестве гостей приглашенные члены команды КВН "Сборная НАО", которые проведут конкурсы, спортивные эстафеты, а победителям вручат сувениры от компании.



С каждым годом "Буран-Дей" объединяет больше поклонников. Совместно с "Харьягинским СРП" Администрация округа активно поддерживает и другие значимые для НАО проекты в области спорта и образования.