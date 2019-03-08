С Всемирной универсиады в Красноярске А. Терентьев привез первую золотую медаль для НАО

А. Терентьев первым пересек финишную черту в спринте свободным стилем и завоевал золото для НАО.



На Универсиаде в Красноярске, которая считается студенческим аналогом Олимпийских игр, представлены все российские регионы. Мероприятие проводится раз в 2 года, и в этом году соревнования проходят в 11 видах спорта.



Представитель ненецкой спортолимпийского резерва Труд А. Терентьев, который выступает в составе сборной России, принес своей команде и стране золотую медаль в спринте по лыжным гонкам. Александр стал первым из 30 участников с результатом 2.49, опередив на 0,02 сек. лыжника из Казахстана. Несмотря на то, что технически Тереньтьев пришел вторым, опередивший его спортсмен был дисквалифицирован за нарушение правил обгона, схватив Александра за лыжную палку. За это он получил вторую желтую карточку, что лишило его шанса на победу.



Напомним, что Всемирная зимняя универсиада закончится 12 марта. Россия в медальном зачете пока находится на первом месте с 58 медалями, из которых 18 золотых. Далее в рейтинге занимают Корея, Швейцария, Австрия.