"Буран дэй" состоялся в Нарьян-Маре
В кроссе приняли участие 55 человек с Нарьян-Мара, Ижмы, дер. Андег, Красного, Тельвиски, Каменки, дер. Лабожского и Макарово, состязавшихся в нескольких категориях. Для заезда на снегоходах каждый спортсмен должен был иметь допуск по медицинским показателям и страховку от несчастных случаев непосредственно для занятий мотоциклетным спортом.
Прием заявок на участие завершился за 2 дня до старта. В ДЮЦ "Лидер" рассказали, что из 55 заявок в категории "мужчины 18–55 лет" было зарегистрировано 18 человек, в "юниорах 18–25 лет" – 11, 9 женщин и 6 ветеранов. Все спортсмены ездили на снегоходах "Буран", за исключением "свободного" класса, где передвигаться по трассе разрешалось на средствах импортного производства. В этом заезде участвовали 11 человек. Среди участников были победители заездов прошлых лет.
Победители и призеры получили денежные призы и дипломы участников, а лидеры - переходящие Кубки по снегоходному кроссу на приз Героя России и Советского Союза А. Чилингарова.
В этом году генеральный партнером мероприятия – ПАО "ЛУКОЙЛ".
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