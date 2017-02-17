В Мурманске проходит детский международный турнир по хоккею с мячом

В Мурманске шестой год подряд проходит турнир по хоккею с мячом среди детей и юношей. Это соревнование международного уровня, в котором принимают участие российские и скандинавские команды.



Хоккеисты собираются отдать дань уважения мастеру спорта К. Залетаеву, уроженцу Мурманска 1969 г. Он играл в детско-юношеской спортшколе № 6, в 18 лет стал профессионалом в составе "Североникель" Мончегорск. С 1993 г. хоккеист работал в Швеции в клубе "Каликс".



В этом году в соревнованиях участвуют 8 команд: по две из Швеции и Мончегорска и 4 из Мурманска. Организаторы ставят целью не только научить детей побеждать, уметь работать в команде, но и развивать детский хоккей с мячом, укреплять межгосударственные взаимоотношения и сохранять спортивные традиции.



Помимо матчей, для юных спортсменов подготовили культурную программу знакомства со столицей Заполярья. Ребята пройдутся по городским достопримечательностям и интересным местам, посетят гимназию №1 и побывают на борту атомного ледокола "Ленин".



И. Морарь, зампредседателя Совета депутатов города, рассказал, что всегда мечтал о том, чтобы Мурманск претендовал на статус центра развития детского хоккея. Как руководителю федерации хоккея эта цель кажется пока далекой, но выполнимой. Турнир, который уже имеет свои традиции и историю, - первый шаг в этом направлении.



Депутат пожелал детям спортивного духа, положительных эмоции и обретения новых друзей, что для них должно быть особенно важно. От себя он пообещал продолжать поддерживать детский хоккей, работать над расширением его рамок, привлечением новых команд. Также параллельно будет проводиться другая агитационная и организаторская работа, направленная на популяризацию хоккея для детей.