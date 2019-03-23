Медвежьегорский ФОК постараются сдать в срок

Медвежьегорский ФОК строить начали осенью 2018 г. В декабре строители должны были сделать фундамент, поставить каркас, но до сих пор эти работы не выполнены. Подрядчик, которым является петербургская компания "Десятый легион", объясняет задержку плохой проектно-сметной документацией, на исправление которой ушло определенное время. Строительство до решения проблемы было невозможно.



Сейчас на площадке смонтированы 3 фермы, 22 блока фундамента, 6 колонн. Замначальника УКС Карелии А. Микитин оценивает состояние работ на уровне 30%. Строительство набирает темп. 10 апреля будут установлены стены, крыша, начнется завоз оборудования. К июлю работы будут завершены. Еще месяц уйдет на устранение мелких недостатков.



Напомним, что строительство нового ФОК в Медвежьегорске бюджету обошлось в 69 млн руб. Спорткомплекс должен включать 2 универсальных игровых зала, душевые, раздевалки, туалеты, подсобные помещения.



Строительство ФОК ведется в рамках федеральной программы по развитию культуры и спорта в России на 2016-2020 гг.