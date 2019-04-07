В Ухте прошел IV Межрегиональный турнир по хоккею
В Коми состоялся Межрегиональный турнир по хоккею, главным спонсором которого стала компания "ЛУКОЙЛ-Коми". Мероприятие проходило в ледовом дворце "Югд?м".
В этом году турнира проводится в 4-й раз. Впервые он состоялся в 2016 г. и неизменно собирал тысячи болельщиков.
В текущем году игры проводились по круговой системе, т. е. команды играли каждый с каждым. В 2018 г. главный приз достался команде из Нижнего Новгорода, в этом году эта же команда в финале встретилась с командой из Усинска.
Участники хоккейного турнира из команды Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского в перерывах между играми провели мастер-класс для детей усинской детско-юношеской спортшколы №2. На лед вышли нападающие С. Грачев, М. Винокуров, вратарь М. Сорокин, которые учили мальчишек примудростям хоккея.
Юным спортсменам рассказали о лучших практиках профессионалов, разучили упражнения. Нижегородские хоккеисты провели полноценное техническое и тактическое занятие, начав с разминки, отработки техники катания, владения шайбой, клюшкой, а в завершение поиграли в хоккей.
Отдельная программа была подготовлена для вратарей. Голкиперы усинского "Феникса" учились правильно отбивать шайбу.
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