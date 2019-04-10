Большая арктическая регата в 2020 г. впервые пройдет по маршруту Мурманск - Нарьян-Мар - Мурманск

Мурманская область >> Спорт >> 10.04.2019

Об этом заявил генеральный продюсер и организатор регаты С. Корякин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

В 2019 г. планируется экспедиция одной яхты по маршруту регаты для исследования глубины, укрытий, мест стоянок. Предполагается старт регаты 10-14 июля 2020 г.

Проект поддержало Минприроды России, на стадии создания оргкомитет мероприятия при правительстве Мурманской области. Организаторы рассчитывают на участие в регате яхт под российским флагом. Будут и иностранные яхтсмены, и члены совместных экипажей. Возможно, будут иностранные лодки, но не на первой регате.

Напомним, что Северный морской путь судоходный. Это ключевая морская коммуникация в Арктике. Он проходит вдоль северных берегов РФ по Баренцевому, Карскому, Восточно-Сибирскому, Чукотскому, Берингову морям и морю Лаптевых. СМП соединяет дальневосточные порты страны с европейскими, устья судоходных рек Сибири в единую транспортную систему. Северный морской путь протянулся на 5,6 тыс. км. Он начинается в проливе Карские Ворота и заканчивается в Бухте Провидения.


Рекомендуем по теме:

Представители НАО и филиала САФУ Нарьян-Мара приняли участие в Ломоносовских чтениях

21 июля в Петрозаводске стартовала парусная регата "Банковский кубок — Онежская регата"

Соловецкая регата стартовала в Архангельской области

Школьникам Мурманска рассказали об Арктике

Экспедиция "Поморский карбас" стартовала в Архангельске

Мурманская область и Исландия будут подписали соглашение о сотрудничестве


В Мурманске возрождают семейную форму образования

Туманным воздухом Мончегорска займется "Гринпис"

Applying for a Business Loan: Writing an Essay to Make Your Application Stronger

Обслуживанием питьевых колонок Нарьян-Мара будет заниматься "Автомаркет"

Архангельский ЦБК направил на соцпрограммы 328,8 млн руб.

"Буран дэй" состоялся в Нарьян-Маре

"Вологдагорводоканал" получил положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции реагентного хозяйства
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета