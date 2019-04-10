Большая арктическая регата в 2020 г. впервые пройдет по маршруту Мурманск - Нарьян-Мар - Мурманск
Об этом заявил генеральный продюсер и организатор регаты С. Корякин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
В 2019 г. планируется экспедиция одной яхты по маршруту регаты для исследования глубины, укрытий, мест стоянок. Предполагается старт регаты 10-14 июля 2020 г.
Проект поддержало Минприроды России, на стадии создания оргкомитет мероприятия при правительстве Мурманской области. Организаторы рассчитывают на участие в регате яхт под российским флагом. Будут и иностранные яхтсмены, и члены совместных экипажей. Возможно, будут иностранные лодки, но не на первой регате.
Напомним, что Северный морской путь судоходный. Это ключевая морская коммуникация в Арктике. Он проходит вдоль северных берегов РФ по Баренцевому, Карскому, Восточно-Сибирскому, Чукотскому, Берингову морям и морю Лаптевых. СМП соединяет дальневосточные порты страны с европейскими, устья судоходных рек Сибири в единую транспортную систему. Северный морской путь протянулся на 5,6 тыс. км. Он начинается в проливе Карские Ворота и заканчивается в Бухте Провидения.
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