В центре Вологды появилась рампа для скейтбордистов

На площади Революции в Вологде будут собираться люди, увлекающиеся ездой на роликах, скейтбордах, самокатах, BMX. Рампа станет базой для тренировок, соревнований проекта "Дыхание улиц".



Устойчивость конструкции придает металлический каркас, а скатная поверхность сделана из листового металла. В установке рампы помогли студенты местного строительного колледжа.



В 2018 г. рампа пользовалась спросом у молодежи, на ней катались скейтбордисты и велосипедисты, поэтому в этом году ее снова решили установить. Перед монтажом провели диагностику конструкции, которая показала, что повреждений нет. Рампу только еще раз покрасили в зеленый цвет. Весь год периодически будет проводиться проверка конструкции на наличие дефектов.



Напомним, что рампа была демонтирована в ноябре прошлого года и хранилась в специализированной организации. Установка рампы связана с началом весенне-летнего сезона и проекта "Дыхание улиц". Здесь пройдет отбор по скейтингу на соревнования. Сезон проекта стартует на следующей неделе.