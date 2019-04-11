В центре Вологды появилась рампа для скейтбордистов

Вологодская область >> Спорт >> 11.04.2019

На площади Революции в Вологде будут собираться люди, увлекающиеся ездой на роликах, скейтбордах, самокатах, BMX. Рампа станет базой для тренировок, соревнований проекта "Дыхание улиц".

Устойчивость конструкции придает металлический каркас, а скатная поверхность сделана из листового металла. В установке рампы помогли студенты местного строительного колледжа.

В 2018 г. рампа пользовалась спросом у молодежи, на ней катались скейтбордисты и велосипедисты, поэтому в этом году ее снова решили установить. Перед монтажом провели диагностику конструкции, которая показала, что повреждений нет. Рампу только еще раз покрасили в зеленый цвет. Весь год периодически будет проводиться проверка конструкции на наличие дефектов.

Напомним, что рампа была демонтирована в ноябре прошлого года и хранилась в специализированной организации. Установка рампы связана с началом весенне-летнего сезона и проекта "Дыхание улиц". Здесь пройдет отбор по скейтингу на соревнования. Сезон проекта стартует на следующей неделе.





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