400 человек примут участие в лыжных соревнованиях в Хибинах

Мурманская область >> Спорт >> 13.04.2019

В Хибинах пройдут лыжное соревнование, в которых примут участие около 400 спортсменов. Мероприятие состоится 19 апреля. Его призовой фонд составляет свыше 500 тыс. руб.

В горах Кировска пройдет открытие "Хибинской весны". На лыжные гонки приедут представители со всей России. Сами гонки будут проходить 20 - 21 апреля. "Хибинская весна" – соревнования, признанные Международной Федерацией лыжных видов спорта, поэтому входят в официальный календарь соревнований. В программе будет эстафета "Связь поколений" и мастер-класс со звездой лыжного спорта, имя которой пока держится в секрете.

Благодаря спонсорам и партнерам мероприятия призовой фонд будет весьма впечатляющим, и основная заслуга в этом принадлежит компании "ФосАгро". "Хибинская весна" станет последним спортивным лыжным состязанием такого уровня и официально закроет сезон лыжных гонок в стране.

Торжественное открытие намечено на 19 апреля, масс-старт свободным стилем на 10 км и 15 км 150 лыжников пройдет 20 апреля и старты 250 человек - 21 апреля. Абсолютные победители получат по 100 тыс. руб., серебряные призеры – 70 тыс. руб., бронзовые – 50 тыс. руб.





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