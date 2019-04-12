Фестиваль спортивной борьбы "Весенняя капель" проходит в Мурманске
С открытием фестиваля "Весенняя капель" и стартом спортивного праздника участников и гостей поздравил глава региона А. Чибис.
В XXX фестивале участие принимают юные спортсмены из Норвегии, к которым с приветствием обратился генеральный консул Норвегии в Мурманске Э. Сведал. Также на открытии присутствовали глава администрации Мурманска А. Сысоев, президент Федерации спортивной борьбы и мастер спорта СССР А. Горельцев, тренер по греко-римской борьбе Киркенеса В. Бангсунд, И. Морарь и В. Лунев, директор Центрального стадиона. Они пожелали участникам показать свои лучшие качества и добиться максимума.
В соревнованиях участвуют 98 юношей из Мурманской области, 3 ребят представляют спортивные клубы норвежских Таны и Мегама. Большая часть участников – это ребята 2000-2008 годов рождения, предстающие весовые категории 32- 80 кг. Фестиваль организован комитетом по физкультуре и спорту горадминистрации Мурманска и горфедерацией спортивной борьбы.
"Весенняя капель" проходит на Центральном стадионе профсоюзов.
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