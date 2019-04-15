Профессиональный бокс вернется в Сыктывкар

В Сыктывкаре на турнире за призы федерации бокса пройдут профессиональные бои между боксерами. Последний раз поединки проходили в столице Коми 20 лет назад, и сейчас есть шанс вернуть их в город.



18-25 апреля на ринге спортшколы олимпийского резерва №1 будет проходить турнир, который организуют федерация бокса Сыктывкара и компания "Багратион промоушн".



На ринге померятся силами боксеры из Архангельской области, Коми, Узбекистана. Соревнования будут проходить между юношами, юниорами по весовым категориям, а кульминацией станет бой с участием спортсменов-тяжеловесов. Из Узбекистана приедут президент федерации бокса Ташкента и 7 бойцов. Они были в Сыктывкаре несколько лет назад на турнире памяти А. Католикова.



Замдиректора СШОР №2 А. Истомин рассказал, что идея вернуть профессиональный бокс зародилась давно. Планируется создать в региональной федерации бокса новое отдельное направление для развития профессионального спорта.



Поединки стартуют 19 апреля, а 18-го в ТРЦ "Макси" пройдет взвешивание бойцов. Бои пройдут в СШОР №1 на ул. Савина.