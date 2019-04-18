50 спортсменов соревновались в стрельбе из лука на первенстве Коми

Республика Коми >> Спорт >> 18.04.2019

Открыл соревнования Н. Бережной, министр физкультуры и спорта Коми, который приветствовал 50 спортсменов из Ухты, Сыктывкара, Кирова, Сыктывдинского, Усть-Куломского и Корткеросского районов.

Первенство Коми по стрельбе из лука прошло на базе лучно-арбалетного тира "Перестрелка". В соревнованиях могли принять участие профессиональные спортсмены и любители. В соревнованиях участие принимали дети до 16 лет, подростки старше 16 лет, взрослые спортсмены.

Президент федерации стрельбы из лука В. Торопов сообщил, что добраться до соревнований получилось не у всех, но те, кто прибыл, были настроены решительно.

Отдельного внимания заслуживают ухтинцы, не относящиеся ни к какому клубу, но показавшие высокие результаты. Часть из них выполнила нормативы 1-2 разрядов, кандидата в мастера спорта. Стрелять из лука их никто не учил. Это дало повод подумать о том, как начать следить за такими стрелками, их результатами, помогать им, чтобы определить, кто сможет представлять республику на всероссийских соревнованиях.





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