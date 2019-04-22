После длительного перерыва в Архангельске стартует чемпионат по хоккеею

В выходные во Дворце спорта профсоюзов после 10-летнего перерыва стартовал чемпионат Архангельской области по хоккею.



В турнире принимают участие хоккеисты Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Вельска, Котласа, Устьянского района. Соревнования прошли за 3 дня.



Для команд "Спартак", "СМП" и "Ледокол" соревнования стали финальным этапом подготовки к финалу Ночной хоккейной лиги (он пройдет 3 - 17 мая в Сочи). Остальные команды попытались закончить хоккейный сезон на позитиве и завоевать титул чемпиона Архангельской области.



Турнир стартовал игрой "Спартака" и "Спартака-2". Первому предстоит старт в VIII финале Всероссийского Фестиваля Ночной хоккейной лиги, второй завоевал "серебро" Первенства СЗФО среди юношей до 17 лет.



Завершился турнир игрой за 1-е место вчера. В нем встретились "Спартак" и "УЛК". Матч вышел напряженным, основное время закончилось со счетом 2:2, а серию буллитов выиграли хоккеисты "УЛК". Матч за 3-е место между "Ледоколом" и "СМП" закончился победой последней.

