Под Сыктывкаром столовую переделают в спорткомплекс

Министр сельского хозяйства Коми А. Князев рассказал, что в с. Выльгорт построят борцовский центр. Этот проект реализуется за частные деньги тренера по борьбе Ю. Широкоав. Также идет реконструкция здания столовой в пос. Краснозатонский, которую собираются переделать в спорткомплекс. Площадь здания – 1,5 тыс. кв. м. Второй этаж будет состоять из 3 залов для борьбы, аэробики и бокса. На первом этаже сделают тренажерный зал. В спортшколе одновременно смогут заниматься 80 человек. В здании будет индивидуальное газовое отопление, раздевалки, душевые. Проект планируют реализовать к концу года. Объем финансирования - 35 млн руб.



Глава Коми С. Гапликов отметил, что для жителей республики спорт является нормой. Перед Коми стоят масштабные задачи по реализации нацпроектов, сохранению соцнаправленности бюджета, что составляет 60% расходов.



Также в пгт. Краснозатонский возводят новую школу на 600 учеников. Объект планировали сдать в декабре прошлого года, но подрядчик стройку бросил. За работу взялась кировская компания "Альфа-Строй", которая обещает сдать школу до 31 июля 2020 г.