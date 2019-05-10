Какие бонусы можно получить в букмекерских конторах

Букмекеры ведут ожесточенную борьбу за каждого клиента. Чтобы привлечь новых пользователей на сайте, конторы развивают линию, расширяют роспись и придумывают новые интересные акции. Сегодня мы поговорим о самых распространенных предложениях в сфере беттинга.



Фрибет

Возврат денег за неудачные ставки

Конкурсы прогнозов

Дополнительный процент к выигрышу