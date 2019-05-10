Какие бонусы можно получить в букмекерских конторах
Букмекеры ведут ожесточенную борьбу за каждого клиента. Чтобы привлечь новых пользователей на сайте, конторы развивают линию, расширяют роспись и придумывают новые интересные акции. Сегодня мы поговорим о самых распространенных предложениях в сфере беттинга.
Фрибет
Фрибет дословно переводится как “бесплатная ставка”. Условия получения бонуса практически везде одинаковы: необходимо пройти регистрацию на официальном сайте, внести первый депозит и получить сумму на игровой счет. Как правило, сумма фрибета напрямую зависит от суммы пополнения баланса. Например, 10 или 15% от зачисления. В дальнейшем необходимо внимательно ознакомиться с условиями использования фрибета, т.к. каждая букмекерская контора устанавливает собственные правила. Кто-то разрешает использовать бесплатную ставку только на высоких коэффициентах, кто-то только для экспрессов и т.д. Помимо правил игры на фрибете необходимо отталкиваться от максимальной суммы зачисления. Как правило, букмекеры предлагают до 1000 бесплатных рублей на счет. Один из самых крупных фрибетов на сегодня можно получить 5000 за регистрацию в БК “Бетсити”.
Возврат денег за неудачные ставки
Это новая акция, которую ввели еще далеко не все букмекеры, но ее популярность растет с каждым днем. Общий смысл бонуса заключается в том, что игрок получает кэшбэк за проигрышные ставки. Например, за неделю вы проиграли пари на сумму 10 000 рублей - букмекер возвращает определенный процент от суммы на ваш счет. Разумеется, просто вывести бонус компании не получится. Кэшбэк можно потратить только на новые ставки, а вот уже выигрыш с них можно беспрепятственно вывести.
Конкурсы прогнозов
Всё чаще букмекеры проводят на своих сайтах конкурсы прогнозов для игроков. Как правило, подобные активности связаны с каким-то крупным турниром. Игроки оставляют свои прогнозы на матчи, за угаданные результаты начисляются очки, которые по итогам турнира могут воплотиться в бонусные баллы/рубли для лайв ставок или ценные призы. В числе ценных призов можно встретить различные девайсы и гаджеты, а иногда даже автомобили.
Дополнительный процент к выигрышу
Букмекеры стимулируют беттеров делать сложные ставки на спорт - экспрессы или системы. Суть таких пари заключается в том, что необходимо верно предсказать исход нескольких матчей или спортивных событий, а не одного. Безусловно, риск окупается повышенными коэффициентами. Именно поэтому многие игроки с большим удовольствием играют на экспрессах даже без акций от контор. Дополнительно можно получить процент к выигрышу от букмекерской компании. Как правило, речь идет о 5-10%, но бонус все равно приятный и ощутимый. Первой подобный бонус ввела компания “Бетсити” - ставки на спорт стали еще выгоднее.
Мы перечислили самые популярные бонусы, которые сегодня букмекерские конторы предлагают своим клиентам. Помните, что важно читать условия каждой предлагаемой акции, чтобы не угодить в затруднительное положение. Играйте разумно.
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