Строительство стадиона на ул. Гвардейской в Мурманске запланировано на 2019-2020 гг.

Мурманская область >> Спорт >> 22.05.2019

Средства на возведение стадиона выделены, проект объекта проходит госэкспертизу. Стадион начнут строить после окончания масштабных работ на стройплощадке, где находится здание облсуда, у гимназией №8.

Любителям спорта будут доступны: беговые дорожки, футбольное поле, место для скандинавской ходьбы, для игры в волейбол и яма для прыжков в длину. На стадионе смогут стать нормы ГТО все желающие, для чего будет создана отдельная площадка с полосой препятствий. Также проектом предусмотрено озеленение и благоустройство спортобъекта.

Этим летом на территории гимназии сделают универсальную спортплощадку для игр, которая станет дополнением к стадиону по просьбе населения.

Но местные жители устали ждать строительства стадиона, который обещают построить уже 5 лет. Сначала стадион обещал построить в 2014 г. А. Веллер, мэр Мурманска. Затем об этом говорил А. Сысоев, а теперь говорится только о начале строительства. Новая порция обещаний поступила от депутатов горсовета В. Хабарова и Антона Набатова.





Рекомендуем по теме:

Фестиваль спортивной борьбы "Весенняя капель" проходит в Мурманске

В Вологде выбирают место для ледовой арены

В Никольске завершается капремонт стадиона ДЮСШ

В Вологде презентовали план реконструкции стадиона "Витязь"

22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион

В Оленегорске завершается реконструкция стадиона


Подведены итоги конкурса инициативного бюджетирования в НАО

VII Губернаторский международный юношеский конкурс им. Гаврилина проходит в Вологде

III фестиваль «Одаренные дети Арктики» завершен в НАО

1 июля в 3 поселках Лахденпохского района откроются новые ФАП

И. Мирошник посетила новую школу на Кукковке

25 млн руб. выделит Segezha Group на обновление Дворца спорта в Сегеже

Е. Кончаловский снимает фильм в Лахденпохском районе Карелии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета