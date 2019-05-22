Строительство стадиона на ул. Гвардейской в Мурманске запланировано на 2019-2020 гг.
Средства на возведение стадиона выделены, проект объекта проходит госэкспертизу. Стадион начнут строить после окончания масштабных работ на стройплощадке, где находится здание облсуда, у гимназией №8.
Любителям спорта будут доступны: беговые дорожки, футбольное поле, место для скандинавской ходьбы, для игры в волейбол и яма для прыжков в длину. На стадионе смогут стать нормы ГТО все желающие, для чего будет создана отдельная площадка с полосой препятствий. Также проектом предусмотрено озеленение и благоустройство спортобъекта.
Этим летом на территории гимназии сделают универсальную спортплощадку для игр, которая станет дополнением к стадиону по просьбе населения.
Но местные жители устали ждать строительства стадиона, который обещают построить уже 5 лет. Сначала стадион обещал построить в 2014 г. А. Веллер, мэр Мурманска. Затем об этом говорил А. Сысоев, а теперь говорится только о начале строительства. Новая порция обещаний поступила от депутатов горсовета В. Хабарова и Антона Набатова.
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