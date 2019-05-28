В Северодвинске прошла спартакиада среди детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

Участниками соревнований стали дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники социально-реабилитационных центров и детдомов на территории Архангельской области.



Спортмероприятия состоялись в рамках облпроекта "Социальная адаптация через спорт молодежи в трудной жизненной ситуации" на деньги субсидий областной казны целевых проектов соцориентированных НКО региона.



В рамках проекта ребята Рембуева, Архангельска, Онеги приняли участие в спартакиаде, ходили на экскурсии, съездили в "Макдональдс". Жили ребята на спортивно-туристической базе, где имели возможность париться в бане, купаться в реке Корода и жарить сосиски на костре.



Спортивные соревнования проводились на 3 площадках: в школе №21, СКОШИ, Техникуме строительства и дизайна. Ребята соревновались в плавание, мини-футболе, играли в дартс, шашки, настольный теннис, а завершились соревнования в боулинг-клубе.



За неделю по 6 видам спорта в соревнованиях приняли участие 250 ребят, а после окончания на базе"Северная роза" прошло торжественное закрытие спартакиады.