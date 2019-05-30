На сыктывкарской "Велоночи" разыграют 5 велосипедов
Организаторы сыктывкарской "Велоночи", которая состоится 12 июня, планируют разыграть среди участников 5 новых велосипедов. Предоставит их партнер события - Forward.
Эта компания совместно с Торговым домом Toys поддерживает акцию "Велоночь" и помогает в организации несколько лет. Традицией стали подарки, и в этом году это будет розыгрыш велосипедов Forward Valencia и Forward Indie.
Специальной регистрации для участия в розыгрыше не нужно, в него автоматически попадают все участники. Велосипедисты получат браслеты с уникальными номерами, и эти номера будут участвовать в розыгрыше. Победителя выберут случайным способом, а их имена объявят после окончания велопробега.
На Стефановской площади новые велосипеды вручат их владельцам, а остальные могут познакомиться с новинками велоиндустрии на официальной презентации Forward в Сыктывкаре.
Напомним, что "Велоночь" – всероссийская акция, а в столице Коми она совпадет с празднованием Дня города и Дня России. Все развлекательные мероприятия и старт велопрогулки будут проходить на Стефановской площади.
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