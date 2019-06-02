Почему не стоит делать ставки на любимую команду

Вы только зарегистрировались в букмекерской конторе и обдумываете, на что сделать ставку. Как правило, новички первым делом играют на результат своего любимого клуба. Казалось бы, кто лучше преданного фаната знает всю подноготную, кому еще на этом зарабатывать, если не ему? Однако не всё так просто. В этой статье мы расскажем, почему стоит остерегаться пари на результаты матчей любимого клуба.



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