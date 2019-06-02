Почему не стоит делать ставки на любимую команду
Вы только зарегистрировались в букмекерской конторе и обдумываете, на что сделать ставку. Как правило, новички первым делом играют на результат своего любимого клуба. Казалось бы, кто лучше преданного фаната знает всю подноготную, кому еще на этом зарабатывать, если не ему? Однако не всё так просто. В этой статье мы расскажем, почему стоит остерегаться пари на результаты матчей любимого клуба.
Заинтересованное лицо
Самый важный пункт. Вас фактически можно считать одним из участников матча. С той разницей, что вы не можете выйти на поле и забить решающий гол. Однако для вас принципиально важен результат предстоящего матча. Единицы беттеров способны абстрагироваться, когда речь идет о любимой команде. Фанаты клуба могут сделать ставку на матч в букмекерской конторе, исходя из собственного желания или суеверий. Например, поставлю на соперника, тогда наши точно победят. Как вы понимаете, это слабый аргумент для стабильного заработка в букмекерской конторе. Такие ставки делаются на эмоциях и обречены на провал.
Недооценка соперника
Не каждый болельщик способен анализировать игру. Для некоторых футбол, баскетбол или хоккей - просто вид досуга, возможность получить заряд положительных эмоций перед новой рабочей неделей. Оценка зрителя серьезно разнится с оценкой эксперта. Для болельщика его клуб всегда будет сильнее будущего соперника, даже если объективно это не совсем так. Некоторые поклонники спорта имеют нелюбимые клубы или спортсменов. Эмоциональный подтекст мешает трезво оценить уровень соперника. Например, болельщик футбольного ЦСКА наверняка плохо отзовется о самом лучшем игроке “Спартака” - и наоборот. Именно по этой причине рьяные
фанаты не только так себе ставочники, но и эксперты не самые лучшие. Бесплатные прогнозы на спорт, которые вы можете найти на сайтах букмекерских контор или спортивных ресурсах, значительно надежней.
Не получите удовольствие от игры
Если же вы относитесь к редкому типу болельщиков, способных трезво оценить силы любимого клуба и сделать взвешенную ставку, то и тут есть подводный камень. Как было сказано в предыдущем пункте, поддержка любой спортивной команды - это в первую очередь история про удовольствие и эмоции. Представим ситуацию. Болельщик отправляется на стадион поддерживать любимую команду. Происходящее на поле убеждает его сделать live ставку, например, на “обе забьют”. После этого все события игры интересуют его исключительно в разрезе финансовой выгоды. Происходит подмена понятий, которая мешает поклоннику футбола насладиться матчем в полной мере. Если повезет, то ставочник одержит две победы, но далеко не всегда события развиваются подобным образом.
В этой статье мы перечислили несколько важных моментов, подтверждающих, что делать ставки на любимую команду не лучшая затея. Если вам хочется заработать на спортивных ставках, лучше выбрать параллельный матч. Болейте за своих и получайте прибыль от ставок на спорт!
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