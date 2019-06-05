В Мурманске на Гвардейской улице планируют построить стадион
Инициатива местного отделения ОНФ (Общероссийского народного фронта) была поддержана властями Мурманска. По просьбе представителей фронта, на ул. Гвардейской у гимназии ближайшие 2 года построят открытый стадион.
Предложение построить спортобъект общественники озвучили горадминистрации. Площадка у учебного заведения позволит заниматься активным досугом, а открытость позволит пользоваться стадионом жителям ближайших домов. На объекте будут 2 круговые, 2 прямые беговые дорожки по 100 и 200 м, футбольное поле с искусственным водостойким покрытием, волейбольная площадка. Комплекс будет подарком к юбилею почти 800 гимназистам.
Строить стадион предложили активисты ОНФ Р. Пономарев и О. Дзюба. Но со стороны местных жителей это сообщение вызвало негативную реакцию. Люди сами собирали подписи против допуска застройки спортплощадки зданиями судебного департамента. На это было потрачено много сил и времени, а теперь, когда стадион начали строить, заслуги присвоили себе представители ОНФ, ничего не сделавшие ради того, чтобы проект состоялся.
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