Конно-спортивный сезон стартовал в Архангельске

Архангельская область >> Спорт >> 13.06.2019

Первый этап кубка Архангельска по конному спорту состоялся на базе спорткомплекса "Верховая езда" Северного округа. Начало ознаменовалось парадом участников. Зрителей было немного, около 30 человек.

Всего на соревнованиях состоялось 50 стартов с участием спортсменом 6 конных клубов. Спортивная программа включала 3 маршрута: "Приближенный к норме времени", "Классический с перепряжкой 80 см", "Классический с перепряжкой 100 см". Техника прохождения оценивалась в первом маршруте, в двух других оценивали чистоту и резвость прохождения препятствий.

По итогам каждого маршрута выявили победителей во взрослой и детской категориях. В первом маршруте среди детей "золото" одержала С. Кузнецова, "серебро" – Е. Соболева, "бронзу" – В. Савченко. У взрослых лучшими были М. Козначеева, А. Пекишева и Т. Кувакина.

Маршрут №2 удачно прошли О. Шестакова, С. Степанова и Е. Попова среди детей и И. Булатова, Е. Кобякова, Т. Кувакина сред взрослых.
Маршрут №3 покорили А. Соболева, А. Константинова и С. Плылова из "АДЮЦ".





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