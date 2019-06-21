Советы опытных беттеров в ставках на спорт
Если вы впервые столкнулись с миром беттинга, то для вас будет полезно узнать несколько простых истин от опытных представителей этой сферы - людей, которые серьезно и профессионально занимаются ставками на спорт.
Определитесь с целью игры
Первый момент, с которым важно определиться: зачем вы играете? Что вы хотите получить от сайта букмекерской конторы? Если ваша цель немного развлечься и погонять по крови заряды адреналина, то стоит практиковать один подход. Если же вы хотите заработать на этом сложном хобби, то к каждой ставке следует подходить иначе. От цели зависит время и средства, которые следует тратить на ставки на спорт.
Наша статья в большей степени будет полезна тем, кто хочет получать прибыль от пари. Для развлечения есть только одно мерило - ваше желание. А в профессиональном беттинге всё иначе.
Выделите ежемесячный банк
Для начала нужно определиться, какую сумму на игру вы способны потратить в месяц без риска для качества вашей повседневной жизни. Эта сумма станет вашим стартовым банком, по ней мы будем измерять успехи и неудачи. В чем плюсы фиксированного банка для ставок на спорт?
- Вы четко знаете сумму, которую потратили на пари.
- Каждый месяц вам легко отслеживать состояние банка.
- Вы контролируете объем затрат, а не вкладываетесь в игру хаотично.
Играйте по стратегии
Все опытные беттеры делают ставки на спорт с помощью стратегии. Это помогает систематизировать игру и отследить ее результаты. Например, вы выбираете стратегию, по которой весь месяц делаете лайф ставки на фиксированную сумму. В конце месяца ваш банк должен получить прирост в 10-15%. Это лишь одна из тонны стратегий, которые сегодня можно найти в сети. Стратегии могут быть финансовыми и игровыми. К числу самых популярных относят:
- стратегию Мартингейла
- флэт
- ставки на аутсайдера
- ставки по фиксированному проценту
Не отчаивайтесь во время неудач
Важнейший пункт, который поможет сохранить самообладание в тяжелый период. Ставки на спорт невозможны без “черных полос”. Проигрыши бывают везде, но это не повод отступать от стратегии и сливать весь банк за раз. Импульсивные решения не помогут заработать в ставках по линии или режиме реального времени. Самоконтроль очень важен в трудные периоды. Возьмите за правило не делать ставки на эмоциях. Отправляйте деньги в игру только после тщательного анализа и по продуманной стратегии. Не бросайте свои средства на ветер.
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