Советы опытных беттеров в ставках на спорт

>> Спорт >> 21.06.2019

Если вы впервые столкнулись с миром беттинга, то для вас будет полезно узнать несколько простых истин от опытных представителей этой сферы - людей, которые серьезно и профессионально занимаются ставками на спорт.

Определитесь с целью игры


Первый момент, с которым важно определиться: зачем вы играете? Что вы хотите получить от сайта букмекерской конторы? Если ваша цель немного развлечься и погонять по крови заряды адреналина, то стоит практиковать один подход. Если же вы хотите заработать на этом сложном хобби, то к каждой ставке следует подходить иначе. От цели зависит время и средства, которые следует тратить на ставки на спорт.

Наша статья в большей степени будет полезна тем, кто хочет получать прибыль от пари. Для развлечения есть только одно мерило - ваше желание. А в профессиональном беттинге всё иначе.

Выделите ежемесячный банк


Для начала нужно определиться, какую сумму на игру вы способны потратить в месяц без риска для качества вашей повседневной жизни. Эта сумма станет вашим стартовым банком, по ней мы будем измерять успехи и неудачи. В чем плюсы фиксированного банка для ставок на спорт?
  1. Вы четко знаете сумму, которую потратили на пари.
  2. Каждый месяц вам легко отслеживать состояние банка.
  3. Вы контролируете объем затрат, а не вкладываетесь в игру хаотично.
Согласитесь, трех этих пунктов уже вполне достаточно для положительного решения.

Играйте по стратегии


Все опытные беттеры делают ставки на спорт с помощью стратегии. Это помогает систематизировать игру и отследить ее результаты. Например, вы выбираете стратегию, по которой весь месяц делаете лайф ставки на фиксированную сумму. В конце месяца ваш банк должен получить прирост в 10-15%. Это лишь одна из тонны стратегий, которые сегодня можно найти в сети. Стратегии могут быть финансовыми и игровыми. К числу самых популярных относят:
  • стратегию Мартингейла
  • флэт
  • ставки на аутсайдера
  • ставки по фиксированному проценту
Как правило, широко известные стратегии подходят беттеру лишь на первом этапе. В дальнейшем каждый вырабатывает самостоятельный подход к игре, учитывая особенности интересов, темперамента и объем банка.

Не отчаивайтесь во время неудач


Важнейший пункт, который поможет сохранить самообладание в тяжелый период. Ставки на спорт невозможны без “черных полос”. Проигрыши бывают везде, но это не повод отступать от стратегии и сливать весь банк за раз. Импульсивные решения не помогут заработать в ставках по линии или режиме реального времени. Самоконтроль очень важен в трудные периоды. Возьмите за правило не делать ставки на эмоциях. Отправляйте деньги в игру только после тщательного анализа и по продуманной стратегии. Не бросайте свои средства на ветер.





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