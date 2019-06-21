Советы опытных беттеров в ставках на спорт

Если вы впервые столкнулись с миром беттинга, то для вас будет полезно узнать несколько простых истин от опытных представителей этой сферы - людей, которые серьезно и профессионально занимаются ставками на спорт.



Определитесь с целью игры

Выделите ежемесячный банк

Вы четко знаете сумму, которую потратили на пари.

Каждый месяц вам легко отслеживать состояние банка.

Вы контролируете объем затрат, а не вкладываетесь в игру хаотично.



Играйте по стратегии

стратегию Мартингейла



флэт



ставки на аутсайдера



ставки по фиксированному проценту



Не отчаивайтесь во время неудач