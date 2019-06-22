В Петрозаводске стартовала детско-юношеская регата

Соревнования яхтсменов проводятся на Онежском озере по 4-м классам швертботов –"Оптимист", "Кадет", "Юниор" и "Ракета-270". Юные любители моря смогут показать свои возможности в управлении яхтами, маневренности, способности справляться с неожиданностями.



Детско-юношеская регата "Открытие сезона" будет проходить два дня при благоприятных погодных условиях. Гонки организованы между причалом грузового порта и пассажирским причалом. Подобные мероприятия всегда проводятся с оглядкой на погоду, и любое изменение вектора ветра может повлиять на начало времени соревнований и их продолжительность. В рамках регаты помимо соревнований пройдет собрание капитанов.



Победителей наградят завтра у Морского центра Кадетского корпуса на ул. Ригачина в 18:00.







Напомним, что эта регата станет стартом яхтенного сезона в акватории Петрозаводска. В городе летом будут проводиться несколько регатных мероприятий, среди которых Всероссийская "Онежская регата – Банковский кубок". Также на лето запланировано несколько фестивалей и праздников на воде.