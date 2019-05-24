Особенности ставок на российский футбол
Ставки на любой вид спорта и чемпионат имеют свои особенности, о которых знают только те, кто регулярно и подробно следит за турниром. В этой статье мы разберем нюансы, которые помогут вам делать успешные ставки на российский футбол.
Низкая результативность
Если перед ставками на российский футбол вы увлекались европейским, то для вас есть важное замечание. Уровень футболистов, выступающих в отечественной премьер-лиге, заметно ниже, поэтому и количество забитых мячей всерьез отличается. На сезонные показатели, помимо класса исполнителей, влияет еще и тот факт, что в РПЛ всего 16 команд, что на 2-4 меньше, чем в ведущих лигах Европы. Опытный беттер сразу смекнет, что ставки на тотал и фору будут иметь свои особенности. Но это не означает, что пари на РПЛ будут менее успешны - отнюдь. Просто эти факты важно учитывать при подготовке к каждой ставке. Внимательно изучайте показатели команд по сезону и список травмированных. Когда тренеры не располагают звездными составами, даже один футболист, выбывший из строя, может повлиять на итоговый результат матча.
Погодные условия
Климатические реалии нашей страны таковы, что проводить игры приходится даже в сложных погодных условиях. Невозможно себе представить чемпионаты Италии или Испании под снегопадом, а команды российской премьер-лиги сталкиваются с этим каждый год. Дополнительно стоит отметить, что пока еще не все стадионы отечественных клубов оборудованы по последнему слову техники, поэтому газоны не всегда выдерживают натиск стихии. Отсюда падение результативности, высокая травматичность и иногда неожиданные результаты. Предсказать снег или жуткий ливень не всегда возможно в прематче, поэтому будет не лишним делать ставки в лайве на футбольные матчи в зимнее время.
Слабая игра на два фронта
Еще одна отличительная особенность российского футбола - это неумение играть на два фронта. Если отечественный клуб добрался до плей-офф еврокубков, то на дистанции обязательно следует ждать спада. Чтобы сыграть на хорошем уровне в первых европейских играх, команде приходится выходить из отпуска раньше, что влечет за собой дальнейший провал в чемпионате. Некоторые клубы не справляются даже с групповым этапом, заваливая параллельные игры. Для беттера в этом есть свои плюсы - всегда можно подкараулить физический спад команды и сделать выгодную ставку по линии. Но не стоит забывать, что иногда бывают исключения. Например, в 2005 году московский ЦСКА выиграл Кубок УЕФА и завоевал золото чемпионата. Хотя, конечно, гораздо чаще можно встретить противоположную историю. В прошлом сезоне “Уфа” впервые в истории играла в квалификации еврокубков. Из-за этого команда фактически осталась без отпуска, провалила весь сезон в чемпионате и боролась за выживание. Остаться в элитном дивизионе команде помогли только стыковые матчи.
В этой статье мы перечислили несколько важных деталей, которые помогут сделать ставки на российскую премьер-лигу более успешными. Удачи!
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