В Вологодской области построят стадион за 9,2 млн руб.

Вологодская область >> Спорт >> 26.06.2019

Современный стадион построят в Тарногской школе. Он станет подарком к 100-летию образовательного учреждения.

Объект проинспектировал О. Кувшинников, губернатор Вологодской области. Именно он принял решение о реконструкции объекта осенью 2018 г. Закончить работы строительство планируют к 15 августа.

На его территории появятся 2 поля для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки, территория для пляжного волейбола, легкой атлетики, беговые дорожки, а в зимнее время здесь можно будет кататься на лыжах.

В школе обучается 1 тыс. детей. Раньше им не хватало места для уроков физкультуры и занятий спортом, но реконструкция расширится рамки и возможности стадиона, поэтому физкультуру на нем можно будет проводить одновременно для четырех классов.

Также школа получит проектно-сметную документацию на капремонт здания в 2020 г. Губернатор выразил мнение, что на Градостроительном совете нужно рассмотреть вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе.





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