Самые эффективные стратегии для ставок на хоккей
Ставки на хоккей могут принести вам отличную прибыль, но для успеха в беттинге необходимо найти подходящую стратегию. Системная игра гарантирует вам рост банка на дистанции. В этой статье мы собрали самые эффективные стратегии для хоккейных ставок, которые используют опытные капперы.
Ставки на периоды
Хоккей очень динамичная игра, в которой события сменяют друг друга с сумасшедшей скоростью. Тренеры регулярно тасуют звенья на льду, чтобы не потерять темп и не позволить сопернику осуществить свой план действий. Сценарий на площадке меняется от периода к периоду, что давно заметили опытные беттеры. Ставки на хоккей в лайве приносят заметную прибыль тем, кто умеет читать игру. Например, если встречаются команды примерно равные по своим возможностям, то после заброшенной шайбы инициатива обязательно перейдет к противоположной стороне. Велика вероятность, что это позволит проигрывающей команде выиграть следующий период. Важно успеть поставить на это событие по высокому коэффициенту. Здесь же можно применить стратегию догона, которая заключается в том, что беттер ставит на один и тот же исход в течение всего матча, пока ставка не сыграет, удваивая сумму пари после проигрыша. Вариации стратегий для игры по периодам разнообразны, но для их применения важно смотреть трансляции матчей, вести статистику и уметь анализировать события в режиме реального времени.
Ставки на фору
Не менее популярны среди хоккейных беттеров и ставки на фору. Фора - условное преимущество, которым игрок наделяет одну из команд. Идеально такие пари подходят для матчей между явными фаворитами и аутсайдерами. Как правило, ставки в букмекерской конторе на победу сильнейшей команды наделяют низкими коэффициентами, фора помогает увеличить вероятный выигрыш. К примеру, сегодня вечером лидер чемпионата встречается с командой, занимающей одну из последних строчек в таблице. Статистика подсказывает, что фаворит забросит не менее 3-4 шайб. Ставим на него с отрицательной форой. Например, Ф(-3). Матч завершился со счетом 5:0. Отнимаем нашу фору, остается 2:0 - фаворит все равно победил, наша ставка сыграла.
Ставки на тотал
В чем-то похожи и ставки на тотал в хоккее. В данном случае важно определить количество заброшенных шайб в матче, отталкиваясь от перечня значений, который предоставляет букмекерская контора. Сделать точную ставку на тотал поможет изучение статистики, а также знание общей ситуации в команде и тонкостей ее игры. Голые цифры не всегда хороший подсказчик, лучше посмотреть последние игры клуба перед заключением пари. Если и после этого у вас остались какие-то сомнения, то можно воспользоваться прогнозами на спорт от профессиональных экспертов, чтобы подтвердить или опровергнуть собственное мнение. Чем больше информации вы соберете, тем выше ваши шансы на победу в каждом отдельно взятом пари.
Это только верхушка айсберга. В сети можно найти сотни других стратегий для ставок на хоккей. Мы выбрали самые простые в применении и проверенные временем. Помните, что любую систему можно и нужно подстраивать под себя. Удачи в ставках на хоккей!
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