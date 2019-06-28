Как просмотр трансляций помогает в ставках на спорт
Каждый опытный беттер скажет вам, что трансляции на спорт необходимый инструмент для успешных пари. В этой статье мы решили рассказать, чем же просмотр матча может быть реально полезен, где найти трансляции спортивных событий и можно ли обойтись в ставках без эфира игры.
В чем польза трансляций для ставок
Невозможно представить себе успешные live-ставки на спорт без просмотра трансляции игры. Когда беттер видит своими глазами происходящее на поле или площадке, ему намного проще принять верное решение. Даже если первое пари не заходит, игрок имеет возможность использовать различные стратегии. Например, догон - стратегия, которая подразумевает, что беттер делает ставку на одно событие в течение игры, повышая сумму, пока ставка не сыграет. И это лишь одна из возможных стратегий для игры в лайве. Просмотр трансляций позволяет контролировать ход игры и принимать верное решение. Если вы умеете быстро анализировать спортивные события и предугадывать ход матчей, то для вас не составит труда получить прибыль от пари.
При этом не стоит считать, что вам придется смотреть все матчи подряд. Это невозможно физически + не принесет серьезного профита. Сосредоточьте ваше внимание на одном чемпионате и паре команд, чтобы успевать смотреть и анализировать все игры этих клубов. Тогда результат не заставит себя ждать.
Где найти трансляции спортивных событий
Если вы предпочитаете делать ставки на популярные виды спорта, то без проблем найдете в телевизионном вещании нужные матчи. Если же ваш выбор пал на более экзотические дисциплины или турниры, то следует искать дополнительные ресурсы. Сегодня посмотреть трансляцию спортивных матчей можно на следующих сайтах:
- тв-порталы
- пиратские сайты с трансляциями
- официальный сайт букмекера
На пиратских ресурсах вы получите весь контент бесплатно, но у вас не будет никаких гарантий в его качестве и бесперебойности. В любой момент трансляцию могут заблокировать, что помешает вашим успешным ставкам на спорт. К тому же пираты далеко не всегда могут предложить все матчи.
Идеальный вариант- смотреть матчи на сайте букмекера. Во-первых, вам не потребуется дополнительно оплачивать эфиры. Во-вторых, вам будет удобно смотреть трансляцию матча и делать ставки одновременно.
Можно ли обойтись без просмотра трансляций
Если вы планируете делать live-ставки, то без просмотра прямых эфиров точно не обойтись. В режиме реального времени беттинг без трансляций похож на слепую угадайку. Если же вам ближе игра по линии ставок букмекера, то можно обойтись и без прямых эфиров. Однако статистика и внимательное изучение формы команд никогда не будут лишними. С их помощью вы только повысите собственные шансы на успех.
1,6 млрд руб. получит нацпроект "Здравоохранение" в Коми
На сыктывкарской "Велоночи" разыграют 5 велосипедов
На поддержку фермерства Ненецкий округ получит 23,85 млн руб.
Прокуратура запретила массово собираться на пл. Ленина в Архангельске
Концепции развития городских пространств разработают для каждого города Мурманской области
Почему не стоит делать ставки на любимую команду
Ретропоезд начал курсировать между Сортавалой и горным парком "Рускеала"